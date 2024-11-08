DMD hastası çocukların aileleri Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı: ''Yaşam hakkı kutsal olan evlatlarımız için son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz''

Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:26

Güncelleme: 08.11.2024 - 16:26

DMD hastası çocukların aileleri, hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması için yürüttükleri mücadeleyi, Sağlık Bakanlığı önüne taşıdı. Aileler, çocuklarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Aileler ellerinde ''Çocuklarımızın oyalanmaya değil, onaylanan ilaçlara ihtiyaçları var'', ''Çare varken, çaresiz bırakmayın'', ''DMD’li çocuklar, ilaçlarını dört gözle bekliyor'' yazılı dövizler taşıdı. Aileler, ‘’DMD burada, Bakan nerede'' sloganları attı.

''SAĞLIK BAKANLIĞI OLUMLU CEVAP VERMEZSE, EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK''

DMD ile Mücadele Derneği Başkanı Sadullah Erol, bakanlık önünde yapılan basın açıklamasında, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen evlatlarımızla, 4 Kasım Pazartesi gününden itibaren binlerce DMD savaşçısı evladımızın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından (FDA) onaylanan ilacını talep etmek için bir haftadır buradayız. Yaşam hakkı kutsal olan evlatlarımız için son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğer bundan sonra Sağlık Bakanlığı olumlu cevap vermezse, eylemlerimiz, ilaç talebimiz devam edecektir. Bir Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya kadar bizim çocuklarımızın, onların çocukları kadar kıymeti yok mu? Buradan Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum. Bir an önce, zamanları olmayan evlatlarımızın ilacını onaylamasını ve SGK kapsamına almaları için onlara, hükümetimize binlerce DMD savaşçısı adına yalvarıyoruz. Mücadelemiz, son DMD savaşçısı ilacını alıncaya kadar sürecek” dedi.