DMM: CİMER’e yapılan her başvuru otomatik olarak disiplin işlemi ya da yaptırım anlamına gelmemektedir

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan söz konusu iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan kamu kurumlarına iletebildiği bir başvuru ve geri bildirim mekanizmasıdır. CİMER’e yapılan her başvuru otomatik olarak disiplin işlemi ya da yaptırım anlamına gelmemektedir. Başvurular, ilgili kurumlarca mevzuat çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır" denildi.

"MANİPÜLASYON AMACI TAŞIMAKTADIR"

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, CİMER başvurularının kamu çalışanları üzerinde “baskı aracı” oluşturduğu ve sistemin “ihbar kültürü” yarattığı yönündeki iddialar doğru değildir.

5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca “yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar” ile “başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan” başvurular ise işleme alınmamaktadır.

Dünyanın en büyük katılımcı demokrasi mekanizmalarından birisi olan CİMER’in işlevsiz ya da baskı aracı gibi gösterilmesi açık bir manipülasyon amacı taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi rica olunur."