Cumhuriyet Gazetesi Logo
DMM'den 'MHRS randevularına gitmeyene ceza' iddialarına yanıt

DMM'den 'MHRS randevularına gitmeyene ceza' iddialarına yanıt

26.12.2025 22:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
DMM'den 'MHRS randevularına gitmeyene ceza' iddialarına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli mecralarda yer alan “MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'nin Sosyal hesabından, çeşitli mecralarda yer alan söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmenin tamamen ücretsiz olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialarda paylaşılan 'Randevu İptal Cezası Bildirimi' gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar, Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir. Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS'nin resmi internet sitesi (http://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir. Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir."

İlgili Konular: #Dezenflasyon #DMM