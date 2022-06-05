Dobo Metin kimdir? Dobo Metin neden öldürüldü?

05 Haziran 2022 Pazar, 17:20

Dün gece İzmir'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Metin Arslan kimdir? Metin Arslan neden öldürüldü?

DOBO METİN KİMDİR?

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan, Karşıyaka Futbol takımının tribün liderlerinden biriydi. Aslen Mardinli olan Metin Arslan'ın evli olduğu öğrenildi. Metin Aslan, Altar Toker ile İzmir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında polise mukavemette bulundukları iddiasıyla ifade vermişti.

Demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını dile getiren Aslan ve Toker, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

DOBO METİN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Göztepe'den Konak yönüne seyir halinde olan Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz'un içerisinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, başka bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Arslan ve Oğuz ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Arslan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin Arslan hayatını kaybederken, Mehmet Ali Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen 61 YA 811 plakalı araç içerisindeki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz'un İnciraltı semtindeki bir düğünden döndüğü öğrenildi

DOBO METİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan'ın neden öldürüldüğü henüz bilinmezken,Dobo Metin'in tribün arkadaşı cinayet ile ilgili sosyal medya hesabından bir pyalaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Karşıyaka tribününden arkadaşım olan, tribünde beraber büyüdüğümüz Dobo Metin'in bir silahlı saldırı sonucu öldüğünü öğrendim. Başımız sağolsun. Dobo bu şekilde ölecekti, kendi de dahil herkes bunun farkındaydı. Kalleşçe öldürüldü. Birkaç ay önce bunu konuştuk, uyardım. "Bir şey olmaz birader" dedi. Ne yazık ki kalleşçe öldürüldü..."



DOBO METİN'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Metin Arslan'ın cenazesi bugün ikindi namazında İzmir Abdullah Gül Özkan camiinden kaldırılacak.







