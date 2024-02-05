Doç. Dr. Pelin Alpkökin’den gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:20

Güncelleme: 05.02.2024 - 16:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Raylı Sistemler ve Çevre Koruma'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Alpkökin, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'deki binasını ziyaret etti.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ve Haber Müdürü Can Uğur ile bir araya gelen Alpkökin, İBB'nin metro projeleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul'un ulaşım sorunlarına çözümler üretmek amacıyla genç kadrolardan oluşan bir ekip ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Alpkökin, özellikle raylı ulaşım sistemi alanında birçok projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Ayrıca, İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nda yoğunlaşan raylı sistemlerin, Avrupa Yakası'nda da artan insan trafiği sebebiyle büyük bir ihtiyaç haline geldiğini ve yapılan çalışmaların bu bölgeye odaklandığını dile getirdi.