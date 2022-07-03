Dodurga'da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AKP adayı Kaşıkcı kazandı

03 Temmuz 2022 Pazar, 20:21

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’da yeniden belde statüsünün kazanılmasının ardından seçim heyecanı yaşanıyor. 2014 yılında nüfusun azalması sebebi ile belde statüsünün kaldırıldığı Dodurga, yapılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazandı. Belde statüsünün kazanılmasının ardından belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu.

Dodurga’daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlık evinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sandıkları saat 17.00 itibari ile açılmaya başlandı.

8 ADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞIYOR

Oy kullanma işleminin devam ettiği seçimde belediye başkanlığı için AKP'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı. Beldeye bağlı Hamamönü, Kanarya ve Naltepe Mahallelerinde de muhtarlık seçimi yapıldı.

SEÇİMİ AKP'Lİ HASAN HÜSEYİN KAŞIKÇI KAZANDI

Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan AKP'li Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçim şöyle sonlandı:

AKP: 955

Deva: 23

DTP: 14

Memleket: 21

Adalet: 23

Saadet: 17

Yeni Refah: 47

Geçersiz: 41