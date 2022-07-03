Yeniden belde olan Dodurga'da belediye başkanlığı ve muhtarlık seçiminde oy verme işlemi başladı
Çorum'a bağlı Dodurga'da yurttaşlar, belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. CHP ve İYİ Parti'nin aday çıkarmadığı seçimde 8 parti yarışıyor.
Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.
Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta 1411 seçmen oy kullanıyor.
Seçmenler, saat 08.00'den itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.
8 PARTİ YARIŞIYOR
Seçimde belediye başkanlığı için AKP'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu adaylığını koydu.
Beldenin Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de muhtarlık için adaylar yarışıyor.
Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesince açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.
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