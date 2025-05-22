Doğa talanından sonra şimdi de hak gaspı: Sinpaş Holding tazminatsız şekilde işten attı

Sinpaş GYO, mahkeme kararına rağmen Marmaris Kızılbük’teki otel inşaatına devam ederken, doğa talanını belgeleyen görüntülerin kamuoyuna sızmasının ardından, görüntülerden sorumlu tuttuğu sendikalı işçi Ertan Polatkan’ı tazminatsız şekilde işten çıkardı. Şirket, Polatkan’a son ay maaşı ile fazla mesai ücretlerini de ödemedi. Hakkını aramak için 20 Mayıs’tan bu yana Sinpaş önünde nöbet tutan Polatkan, yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

BASKI, HAK GASPI, HAKARET...

Cumhuriyet'e konuşan Polatkan, işten çıkarıldığından bu yana şirketle iletişim kurmaya çalıştığını belirtti ve "Şirketin geri dönüşü hakaret ve küfür oluyor. Hiçbir hakkımın kalmadığını söylüyorlar. Psikolojik baskı yapmak için ailemi bile aradılar 'oğlunuz sendikalı ondan dolayı çıkışını verdik' diye. Bizimkiler sendikanın ne olduğunu bilmiyorlar, terör örgütü gibi gösterdiler" dedi.

Sinpaş şantiyelerinde çalışma koşullarının da insani olmadığını, 15 metrekarelik odalarda 8 kişinin yatırıldığını, yemeklerin çok kötü olduğunu ve içinden böcek çıktığını belirten Polatkan, "Bunlara karşı sesimizi çıkarttığımızda da 'işinize gelmiyorsa gidebilirsiniz' diyorlardı. Mahkeme onların projesine ret verdikten sonra hem açıktan hem de imalarla 'mahkeme bizimle baş edemiyor siz mi baş edeceksiniz' gibi mesajlar veriyorlardı" ifadelerini kullandı.

“ŞANTİYELERDE İŞ KANUNU DEĞİL ORMAN KANUNU GEÇERLİ”

İnşaat-İş Sendikası örgütlenme sorumlusu Deniz Gider ise sürece ilişkin şunları söyledi: “Paylaştığımız görüntüler altında ezildikleri için sendikalı işçiyi işten çıkarttılar. O işçiler 'başka yerde çalışamazsın' şeklinde baskılarla korkutuldukları, para kazanmak zorunda oldukları için o şantiyede çalışsalar da kimse o doğa katliamına kayıtsız değil. Genel olarak şantiyelerde iş kanunu değil orman kanunu geçerli. Mücadelemiz sadece emek alanında değil, talana karşı da ses çıkartıyoruz."