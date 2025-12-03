Doğa yürüyüşünde, su oluğu olarak kullanılan lahit buldular

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 17:38:00
DHA
Bolu’da, yürüyüş yapan doğaseverler, üzerinde haç işaretleri bulunan ve yarısı kesilerek su oluğu olarak kullanılan lahit ile karşılaştı. Doğaseverlerin durumu müzeye bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Bolu’da faaliyet gösteren Patika 14 Doğa Yürüyüş Grubu, 30 Kasım’da Bolu’nun Çatakören Yaylası’ndan, Gidiriş köyüne kadar doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 29 doğasever, dinlemek için güzergah üzerindeki bir çeşmede mola verdi.

Mola verilen çeşmede, oluk olarak tarihi eser niteliği taşıyan bir lahit kullanıldığı görüldü. Yürüyüş grubu tarafından fotoğraflanan lahitte haç işareti kabartmaları dikkat çekti. Lahidin bir bölümünün ise hayvanların rahat su içmesi için kesildiği fark edildi. Doğaseverler, durumu Bolu Müze Müdürlüğü’ne bildirirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. 

