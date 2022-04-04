Doğalgaz, akaryakıt ve elektrik zamlarının ardından kritik uyarı: Domino etkisi yapacak

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, art arda gelen elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamlarının enflasyon rakamları üzerinde domino etkisi yapacağını söyledi. Eskinazi, “Enflasyonun yakıcılığı artacak” uyarısında bulundu.

İZMİR / Cumhuriyet
04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:43
Doğalgaz, akaryakıt ve elektrik zamlarının ardından kritik uyarı: Domino etkisi yapacak
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Pandeminin etkilerinin azaldığını, Rusya-Ukrayna savaşında iki liderin barış için bir araya gelmeye hazırlandığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu şartlarda dünya dış ticaretinde dengelerin tekrar oturmasını beklediklerini, dünya ticaretinin canlanacağı evrede gelen zamların sanayicilerin ve ihracatçının belini büktüğünü savundu.

Türkiye’nin doğalgazda yüzde 100, petrolde de yüksek oranda dışa bağımlı olduğuna temas eden Eskinazi, “Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin ihracatı yüzde 21,4’lük artışla 37,5 milyar dolara ulaşmışken buna karşın ithalattaki artış yüzde 49,2’lik artışla 55,7 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin dış ticaret açığının artmaması için üretim ve ihracat iklimini koruması gerekiyor. Bu maliyetlerle bunu sağlayamayız. Türkiye’de çarkların dönmesine olanak sağlayacak bir ekosistem kurgulanmalı. İhracatçılar olarak, Türk ekonomisinde yaşanan çalkantılar nedeniyle hem iç, hem de dış kökenli büyük belirsizlikleri yönetemez konuma geldik. Bu zamlar enflasyon rakamları üzerinde de domino etkisine yol açacak, enflasyon rakamları daha da yükseltecek. Enflasyonun yakıcılığı artacak” şeklinde konuştu.



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