Doğalgaz da ‘ticari sır’ oldu

Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:22

Güncelleme: 04.09.2024 - 10:22

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Bakırlıoğlu önergesinde “Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin sismik araştırma gemilerinin; Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin, daha çok kuyu tamamlama faaliyetlerinde kullanıldığı anlaşılan Kanuni sondaj gemisinin ve bunlara eşlik eden Platform Destek gemilerinin gaz rezervi arama, bulma ve bulunan rezervleri çıkarma maliyetleri nedir? Söz konusu sondaj gemileri, ihaleyle mi alınmıştır? Satın alma, bakım onarım, start-up maliyetleri için ne kadar para ödenmiştir?” sorularını yöneltti.

'YANITLARI PAYLAŞMADI'

Bakan Bayraktar, önergeye verdiği yanıtta maliyetleri paylaşmayarak “Temin ve tedarik süreci ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmüştür” dedi. Aldığı yanıta tepki gösteren Bakırlıoğlu “Sayın Bakan’ın yanıtlaması istemiyle verdiğimiz sorunu soru önergesindeki maliyetlerle ilgili olan hiçbir sorumuza yanıt verilmemiştir. Erdoğan’ın seçim vaadi olup, seçimden sonra buhar olan Karadeniz Gazı’nın keşif, sondaj ve kullandırım aşamasındaki tüm maliyetler adeta sır gibi saklanıyor. Karadeniz Gazı’nın kendisi buhar, maliyetleri sır oldu. Köprüler, şehir hastaneleri otoyollarının anlaşmaları ticari sır; kendi çıkardığımız doğalgaz da mı sır olacak?” ifadelerini kullandı.