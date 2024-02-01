Doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz tüketim desteği ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "doğalgaz desteği" açıklaması gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Peki, Doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz tüketim desteği ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi 383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira doğalgaz tüketim desteği ödeneceğini duyurdu. Peki, Doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz tüketim desteği ne kadar?
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;
- Türk vatandaşı olması,
- e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
- doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
- ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,
- ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.
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