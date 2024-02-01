Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:45

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:45

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi 383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira doğalgaz tüketim desteği ödeneceğini duyurdu. Peki, Doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz tüketim desteği ne kadar?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI