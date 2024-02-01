Meteoroloji açıkladı: 1 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Yayınlanma: 01.02.2024 - 08:27

Güncelleme: 01.02.2024 - 08:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLURFA °C, 12°C

Parçalı bulutlu