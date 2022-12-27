Doğalgaz faturasından kaçan yurttaş sobaya sarıldı!

27 Aralık 2022 Salı, 10:42

Kış ayının kendini göstermesi ve havaların soğuması ile birlikte, yurttaşlar doğalgaz faturaları nedeniyle soba almak için sobacılara koştu.

Evlerinde doğalgaz olmasına rağmen birçok yurttaş hem yemeklerini pişirebildikleri, hem de ısınabildikleri için sobalara sarıldı. Aydın'da da sobalara çok fazla ilgi gösterdiğini belirten soba satışı yapan Mesrure Börekçi, “Aydın'da soba kullanımı oldukça arttı. 2-3 aydır yüksek soba satış oranlarımız var” diye konuştu.

“YURTTAŞ ÇOK AMAÇLI SOBA ALIYOR”

Evlerine doğalgaz bağlatan yurttaşların tekrardan daha ekonomik olan kömür sobasına yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden sobacı Börekçi, “Geçen sene doğalgaz kullananlar bu sene sobaya yöneldiler. Bu sene doğalgaz açtıranlar, kullananların da yavaş yavaş daha ekonomik olan sobalara yönelmesini bekliyoruz. Şuanda vatandaşlar en fazla kuzine sobalara rağbet gösteriyor. Kuzine sobalarda hem yemeklerini pişirip hem de yeterli seviyede ısınabildikleri için, bu da vatandaşların ilgisini yüksek oranda kuzine sobalara yöneltiyor. Kuzine sobalardan sonra en çok tercih edilen soba çeşidimiz ise döküm sobalar oluyor. Döküm sobalar genelde lüks sobalar olarak kullanılıyor. Şömine havası verdiği ve görünüş olarak güzel ve estetik olduğu için sobanın estetik görünüşüne önem veren vatandaşlar tarafından oldukça tercih ediliyor. Onun dışında halk tipi sobalarımız var. Düşük gelirli vatandaşlarımız için çok uygun fiyata satılıyor" ifadelerini kullandı.

En uygun soba fiyatları bin ila 3 bin TL arasında satışa değişirken, çok amaçlı işlevlere sahip olan kuzine sobalar ise 2 bin ile 15 bin TL arasında müşteriye sunuluyor. Estetik açıdan güzel olan ve göze hitap eden döküm sobaların fiyatları ise 6 bin ile 15 bin TL fiyat aralığında.