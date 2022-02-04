Doğalgaz konut aboneleri, işyeri olarak değerlendirilmiş

04 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Gazeteci Ayhan Aykanat, evine gelen aralık ayı doğal gaz faturasının yüksek olduğunu tespit etti. Aykanat, bunun üzerine Çorumgaz firmasına itirazda bulundu.

Çorumgaz şirketi Aykanat’ın bu itirazını yersiz bulması üzerine konuyu Enerji Piyasası Dağıtım Kurumu’na (EPDK) taşıdı. EPDK’ye yapılan itiraz sonucu EPDK, Çorumgaz şirketine Aykanat tarafından yapılan başvurunun değerlendirmesini istedi. Çorumgaz tarafından yapılan inceleme sonrası Aykanat’ın 325 liralık faturasına 6.51 Türk Lirası fazladan ücret yansıtıldığı ortaya çıktı. Çorumgaz bunun üzerine, Çorum’daki konut abonelerinin tüm faturalarına konut yerine, işyerlerine uygulanan ‘1. Kademe Serbest Tüketici’ konumunda değenlendirilerek ocak ayında kullanılan dört günlük doğalgaz faturalarına tüketicinin aleyhine fazla ücret yansıtıldığını EPDK’ya bildirdi. Çorumgaz şirketi bu gelişme üzerine “1. Kademe Serbest Tüketici” olarak görünen tüm konutların aboneliklerini “konut aboneliği” şeklinde değiştirerek, oluşan fiyat farkının da şubat ayı faturalarından mahsup edileceğini açıkladı.