Doğalgaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı dokuza yükseldi

Afyonkarahisar’da 6 katlı bir apartmanda, bir dairedeki kombiden sızan gaz, 9 kişinin zehirlenmesine sebep oldu. Gazdan zehirlenenler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İHA
29 Ocak 2022 Cumartesi, 01:10
Doğalgaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı dokuza yükseldi
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Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelen olayda, dairede yanan kombinin bacasının çıkması sonucu ev ve apartmanda oturanlar doğalgaz sızıntısından etkilendi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayda zehirlenen Kübra A, Müyesser A, Özlem A, Nuray A, Keziban D, Ayşenur E. ile çocuklar D.K, T.S. ve E.A.K. olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. 


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