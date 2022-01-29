Doğalgaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı dokuza yükseldi

29 Ocak 2022 Cumartesi, 01:10

Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelen olayda, dairede yanan kombinin bacasının çıkması sonucu ev ve apartmanda oturanlar doğalgaz sızıntısından etkilendi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayda zehirlenen Kübra A, Müyesser A, Özlem A, Nuray A, Keziban D, Ayşenur E. ile çocuklar D.K, T.S. ve E.A.K. olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

