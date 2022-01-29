Doğalgaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı dokuza yükseldi
Afyonkarahisar’da 6 katlı bir apartmanda, bir dairedeki kombiden sızan gaz, 9 kişinin zehirlenmesine sebep oldu. Gazdan zehirlenenler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelen olayda, dairede yanan kombinin bacasının çıkması sonucu ev ve apartmanda oturanlar doğalgaz sızıntısından etkilendi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olayda zehirlenen Kübra A, Müyesser A, Özlem A, Nuray A, Keziban D, Ayşenur E. ile çocuklar D.K, T.S. ve E.A.K. olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.
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