Yayınlanma: 19.01.2025 - 14:10

Güncelleme: 19.01.2025 - 14:10

2022 yılından beri dar gelirli hanelere sağlanan doğalgaz tüketim desteği ödemeleri 2025 için başladı. Ödemeler, ilden ile değişkenlik gösteren tutarlara göre yapılıyor. Peki, Doğalgaz tüketim desteği ne kadar? Doğalgaz tüketim desteğini kimler alabilir?

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemesinin başladığını bildirdi. 2022 yılından beri verilen bu destek için 2025 yılında 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapılacak.

2025 DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Göktaş, Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu, ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını belirterek, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemeleri başladı. Bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacağız. Öte yandan 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yaptık. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını, PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğal gaz faturasının olması, kişi hakkında ilgili SYDV'nin hak sahipliği kararı vermesi gerekiyor.

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİNE NEREDEN BAŞVURULUR?

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını, e-Devlet üzerinden Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini aktaran Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını kaydetti.