Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Ocakv2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 19 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Ocak'ta meydana gelen depremler...
19 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
07:41:46 35.6412 31.5185 3.8 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
06:40:07 36.5058 27.6945 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
06:38:59 40.1855 31.7250 1.8 -.- 1.8 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
06:32:58 40.7643 32.5220 14.7 -.- 1.5 -.- ELOREN-GEREDE (BOLU)
06:31:36 36.2177 28.1342 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
05:55:15 37.5007 30.6458 2.2 -.- 2.0 -.- TASYAYLA-BUCAK (BURDUR)
05:54:17 37.8618 27.1475 12.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:53:17 37.9290 27.1363 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:38:36 41.3523 23.8598 4.6 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN
05:02:57 39.5132 28.1017 6.2 -.- 2.3 -.- GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
03:14:42 37.4613 37.1660 6.9 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:59:33 38.5383 28.2542 7.2 -.- 2.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
02:52:12 38.4212 27.6583 9.0 -.- 1.4 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
02:33:24 40.7123 35.7922 14.9 -.- 1.4 -.- FINDIKLI-(AMASYA)
02:25:26 38.2102 38.4505 6.4 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
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