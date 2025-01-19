Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Ocakv2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 19 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:00

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Ocak'ta meydana gelen depremler...

19 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:41:46  35.6412   31.5185        3.8      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           

06:40:07  36.5058   27.6945        5.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           

06:38:59  40.1855   31.7250        1.8      -.-  1.8  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

06:32:58  40.7643   32.5220       14.7      -.-  1.5  -.-   ELOREN-GEREDE (BOLU)                              

06:31:36  36.2177   28.1342        5.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

05:55:15  37.5007   30.6458        2.2      -.-  2.0  -.-   TASYAYLA-BUCAK (BURDUR)                           

05:54:17  37.8618   27.1475       12.2      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

05:53:17  37.9290   27.1363        6.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

05:38:36  41.3523   23.8598        4.6      -.-  3.2  3.2   YUNANISTAN                                        

05:02:57  39.5132   28.1017        6.2      -.-  2.3  -.-   GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)                    

03:14:42  37.4613   37.1660        6.9      -.-  1.9  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         

02:59:33  38.5383   28.2542        7.2      -.-  2.3  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        

02:52:12  38.4212   27.6583        9.0      -.-  1.4  -.-   SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)                      

02:33:24  40.7123   35.7922       14.9      -.-  1.4  -.-   FINDIKLI-(AMASYA)                                 

02:25:26  38.2102   38.4505        6.4      -.-  2.1  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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