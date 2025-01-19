Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 09:00

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Ocak'ta meydana gelen depremler...

19 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:41:46 35.6412 31.5185 3.8 -.- 3.0 -.- AKDENIZ

06:40:07 36.5058 27.6945 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

06:38:59 40.1855 31.7250 1.8 -.- 1.8 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

06:32:58 40.7643 32.5220 14.7 -.- 1.5 -.- ELOREN-GEREDE (BOLU)

06:31:36 36.2177 28.1342 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

05:55:15 37.5007 30.6458 2.2 -.- 2.0 -.- TASYAYLA-BUCAK (BURDUR)

05:54:17 37.8618 27.1475 12.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:53:17 37.9290 27.1363 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:38:36 41.3523 23.8598 4.6 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN

05:02:57 39.5132 28.1017 6.2 -.- 2.3 -.- GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)

03:14:42 37.4613 37.1660 6.9 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:59:33 38.5383 28.2542 7.2 -.- 2.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

02:52:12 38.4212 27.6583 9.0 -.- 1.4 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)

02:33:24 40.7123 35.7922 14.9 -.- 1.4 -.- FINDIKLI-(AMASYA)

02:25:26 38.2102 38.4505 6.4 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)