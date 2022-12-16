Doğalgazdan zehirlenen Prof. Dr. Devrim Akıncı hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır
Ankara'da doğalgazdan zehirlenen Hacettepe Hastanesi Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Akıncı, hastanede tedavi altına alındı. Akıncı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi
Ankara Yenimahalle'ye bağlı Beştepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hacettepe Hastanesi Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Akıncı'nın (51), ameliyatı olmasına rağmen işe gelmemesi üzerine meraklanan arkadaşları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine Akıncı'nın yaşadığı daireye gelerek kapısını çalan arkadaşları sonuç alamayınca çilingirden yardım istedi.
Evde baygın bulunan Akıncı, olay yerindeki müdahalenin ardından görev yaptığı Hacettepe Hastanesine kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu bildirilen Akıncı'nın evinde inceleme yapan doğal gaz ekipleri, kaçak olduğunu tespit etti.
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