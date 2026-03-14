Doğan Avcıoğlu 100. yaşında genç okurları tarafından anıldı

Doğan Avcıoğlu, doğumunun 100. yılında dün İstanbul Kadıköy’de düzenlenen etkinlikle genç okurları tarafından anıldı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada Avcıoğlu’nun özellikle Milli Kurtuluş Tarihi eseri yeniden gündeme taşınırken, genç okurlara kitaplar hediye edildi ve “askıda kitap” dayanışması başlatıldı.

Tekin Yayınevi ile Daima Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Doğan Avcıoğlu 100 Yaşında!” başlıklı etkinlik, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin Ruhi Su Salonu’nda yapıldı. Yön ve Devrim gazetelerinin kurucularından olan ve Türkiye’nin Düzeni ile Milli Kurtuluş Tarihi gibi eserleriyle tanınan Avcıoğlu’nun düşünsel mirası, genç kuşakların katılımıyla tartışmaya açıldı.

“MİLLİ KURTULUŞ TARİHİ” YENİDEN GÜNDEMDE

Etkinlikte yapılan ortak açıklamada, Avcıoğlu’nun eserlerinin yeni kuşaklarla buluşmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bir ülkenin bağımsızlık hikâyesi yeniden genç kuşaklarla buluşuyor. Doğan Avcıoğlu’nun 100. yaşında Milli Kurtuluş Tarihini genç okurlarıyla birlikte konuşuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Tekin Yayınevi’nin yeniden basımını duyurduğu “Milli Kurtuluş Tarihi” kitabı etkinliğin ana başlıklarından biri oldu. Eserin güncel tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde yeniden gündeme getirilmesi dikkat çekti.

GENÇ OKURLARA KİTAP HEDİYESİ VE SERBEST KÜRSÜ

Anma kapsamında Avcıoğlu’nun başyapıtları arasında gösterilen “Milli Kurtuluş Tarihi” ve “Türkiye’nin Düzeni” adlı eserler genç okurlara hediye edildi. Programın devamında gençler, oluşturulan “serbest kürsü” bölümünde söz alarak Avcıoğlu’nun fikirlerini ve Türkiye’ye ilişkin analizlerini tartıştı.

AVCIOĞLU’NUN MİRASI İÇİN YENİ KİTAP PROJESİ

Buluşmada ayrıca Tekin Yayınevi ile Daima Gazetesi’nin ortaklaşa yürüteceği yeni bir kitap projesi de duyuruldu. Projenin, Doğan Avcıoğlu’nun düşünsel mirasını 21. yüzyıl perspektifiyle ele almayı hedeflediği belirtildi.

“ASKIDA KİTAP” DAYANIŞMASI BAŞLATILDI

Etkinlikte Avcıoğlu’nun eserlerini daha geniş genç kitlelerle buluşturmak amacıyla “askıda kitap” uygulaması da başlatıldı. Proje kapsamında Tekin Kitabevi ile Kadıköy’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde okurların katkısıyla kitapların gençlere ulaştırılması amaçlanıyor.