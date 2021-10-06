Doğan Nadi’yi unutmadık
Cumhuriyet gazetesinin uzun süre yönetimini üstlenen Doğan Nadi'yi ölüm yıldönümünde özlemle anıyoruz.
Cumhuriyet’in kurucusu Yunus Nadi’nin ardından Nadir Nadi ile birlikte uzun süre gazetemizin yönetimini üstlenen Doğan Nadi’yi ölüm yıldönümünde özlemle anıyoruz. 1913 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Doğan Nadi öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Lozan Üniversiesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra yurda dönen Doğan Nadi, Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Ölümüne kadar Cumhuriyet’te günlük fıkraları ve taşlamalarıyla gazeteciliğe damga vurdu. Doğan Nadi 6 Ekim 1969’da yaşamını yitirdi.
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