Doğan Nadi’yi unutmadık

06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Cumhuriyet’in kurucusu Yunus Nadi’nin ardından Nadir Nadi ile birlikte uzun süre gazetemizin yönetimini üstlenen Doğan Nadi’yi ölüm yıldönümünde özlemle anıyoruz. 1913 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Doğan Nadi öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Lozan Üniversiesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra yurda dönen Doğan Nadi, Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Ölümüne kadar Cumhuriyet’te günlük fıkraları ve taşlamalarıyla gazeteciliğe damga vurdu. Doğan Nadi 6 Ekim 1969’da yaşamını yitirdi.

