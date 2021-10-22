“Doğanın İzinde” fotoğraf yarışması sonuçlandı
Çeşme Belediyesi tarafından, Alaçatı Kuşları Sivil Çevre Hareketi İşbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenen 'Doğanın İzinde-Alaçatı Sulak Alanı’nda Yaşam' fotoğraf yarışması düzenlendi.
Çeşme’de zengin biyolojik çeşitliliğiyle, çok çeşitli flora ve faunasıyla öne çıkan, göç dönemlerinde 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Alaçatı Sulak Alanı’na dikkat çekmek amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmaya 73 kişi, 262 fotoğraf ile katıldı. Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye göre, “Doğa’nın İzinde-Alaçatı Sulak Alanı’nda Yaşam” fotoğraf yarışmasında Serkan Çolak’ın çektiği “Serpme” adlı fotoğraf birinci, Mustafa Dönmez’in çektiği “Büyük Filamingo” adlı fotoğraf ikinci ve yine Serkan Çolak’ın çektiği “Sürü” adlı fotoğraf üçüncü seçildi.
Mustafa Dönmez - Büyük Filamingo
Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye göre; Aytuğ Bayer'in iki fotoğrafı, Fatih Yılmaz, Filiz Kartal, Gülsen Yılman'ın üç fotoğrafı, Hayati Adıgüzel'in iki fotoğrafı, Hüseyin Salıs'ın iki fotoğrafı, İbrahim Kavuş, Mesut Yılmaz, Mustafa Dönmez'in iki fotoğrafı, Mustafa Kuş'un iki fotoğrafı, Mustafa Kubilay Kuzu, Özer Kızıldağ, Rıza Algın ve Zafer Kurnuç'un üç fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu.
Serkan Çolak - Sürü
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Dolar ve avro fırladı
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Sedat Peker'den 'Deli Çavuş' açıklaması
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- Bloomberg, faiz kararını böyle duyurdu
- Meteoroloji'den kritik uyarı
- Eski bakan oğlunu 'TÜGVA' hakkında uyardı iddiası
- AKP'den ilk 'indirim' açıklaması