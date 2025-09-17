Doğayı katleden taş ocağına geçit yok!

Muğla Gökova’da zeytinliklerin yanı başında dinamitle yapılan patlatmaların yol açtığı toz bulutları ve çevre tahribatı bölge halkının tepkisini çekti.

Ula Belediyesi, maden sahalarının doğaya etkilerinin araştırılması ve işletmelerin durdurulması için resmi başvurularını yaparken, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise faaliyetlerin kanuna aykırı olduğunu vurgulayarak ruhsatların iptal edilmesini istedi.

“DOĞAMIZI KORUYACAĞIZ”

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, gazetemize yaptığı açıklamada, taş ocağı faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek, “Üreticimizi zarar ettiren, sağlığımızla oynayan ve doğamızı katledenlere izin vermeyeceğiz” dedi.

Caner, bölgedeki zeytin tarlalarının taş ocağı tozlarıyla kaplandığını ve üreticilerin zarar gördüğünü ifade etti.

ÇEVRE İZNİ BULUNMADI, ÜRETİM MİKTARI AŞILDI

Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise yaptığı incelemelerde, Astek Madencilik İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.’ye ait taş ocağı ve kırma eleme tesisinin geçici faaliyet belgesi veya çevre izni bulunmadığını tespit etti.

İl Müdürlüğü ayrıca, 29.04.2008 tarihli ve V-457 sayılı ÇED Gerekli Değildir Kararı kapsamında ruhsat sahasında yıllık 200.000 ton olarak beyan edilen üretim miktarının aşıldığını ve yeni bir ÇED Kararı alınmadığını açıkladı.

KANUNA AYKIRI FAALİYET

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bölgede yaptığı incelemeler sonrası, “Kanuna rağmen, dinamitlerle doğamızın, zeytinimizin, insanımızın yaşam hakkı yok sayılıyor. Korunması gereken, üzerine titrenmesi gereken bir alanda zeytinliklerin, karayolunun ve yaşam alanlarının hemen yanı başında bu yapılanlar, kanunun açık hükümlerine aykırıdır” dedi.

İŞ GÜVENLİĞİ DE YOK

Uzun, aynı bölgede iki yıl önce yaşanan kazada bir işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Burada iş güvenliği de bulunmamaktadır. Bu tablo kabul edilemez. Bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmeli, bu ocakların ruhsatları iptal edilmelidir” diye konuştu.

“YAĞMAYA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Gökova’nın Muğla’nın en özel bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Uzun, “Bu cennet bölge taş ocaklarına kurban edilmemelidir. Bu yağmaya sessiz kalmayacağız. Kanunu çiğneyerek doğamızı katledenlere asla geçit vermeyeceğiz. Muğla’mızı, Gökova’yı, zeytinimizi ve yaşamımızı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.