Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

28 Ekim 2021 Perşembe, 19:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Malatya, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın ve Van'ın güneyinde yarın sabah itibarıyla yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.



Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

