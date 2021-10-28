Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Anadolu'da yarın sabah kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Malatya, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın ve Van'ın güneyinde yarın sabah itibarıyla yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.
Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- Saray'dan, bakanlara 'geçmiş olsun demeyin' talimatı
- Türkiye’yi sallayacak bir çuval kaset
- Ziraat Bankası kredisinde yeni skandal
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- 'Ölüp gidiyoruz kimsemiz yok!'
- Spor dünyası da ayakta: Artık söyleyecek bir şeyim yok
- Zehra Zulal Atalay Laçin tutuklandı
- Yazıcıoğlu'na gelen bir çuval kaset
- MHP'yi sinirlendiren liderinin o sözleri mi?