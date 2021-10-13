Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Perşembe yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI
Açıklamada, "Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın Batısında ise Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" bilgileri yer aldı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Karadağlı'nın katılacağı organizasyon iptal edildi
- Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
- Dolar için 21 Ekim uyarısı
- Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
- Son anket: Erdoğan kaybediyor
- Erdoğan, Soylu ve Albayraklı olay video
- Eşini öldürmek için 'kobra yılanı' kiraladı
- DSÖ’den kritik açıklama
- Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
- Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçede isyan