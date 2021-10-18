Meteoroloji'den Van, Bitlis ve Muş için kuvvetli yağış uyarısı

Van, Bitlis ve Muş'ta kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 16:48
Meteoroloji'den Van, Bitlis ve Muş için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabaha kadar Van, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağıştan dolayı söz konusu illerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 


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