Doğu Anadolu Kemalizm Çalıştayı Malatya’da toplanıyor
İki gün boyunca sürecek olan Doğu Anadolu Kemalizm Çalıştayı, 15-16 Ekim tarihleri arasında Malatya’da toplanacak.
Kendisini Kemalist çizgide tanımlayan bir grup genç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok STK’nın ve yurdun dört bir yanındaki yurtseverlerin katılımıyla, 15-16 Ekim tarihinde Malatya’da Doğu Anadolu Kemalizm Çalıştayı'nı başlatacak.
Çalıştay boyunca, özellikle Türkiye’nin doğusunda yaşanan sorunlar beş başlık altında incelenecek ve bu doğrultuda yapılacak atölye çalışmaları ile çözüm önerileri tartışılacak. Çalıştay boyunca beş ayrı konuda altı konuşmacı konferanslar verecek. Çalıştay, 16 Ekim’de sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan, Doğu Anadolu Kemalizm Çalıştayı yöneticisi Taylan Polat Toraman, “Bizler, Cumhuriyetçi Kemalist geleneği Hasan Âli Yücel’den, Türkan Saylan’dan miras alan gençleriz. Kırsalın sorunları ile ilgilenmek ve bu sorunlara çözüm bulmak ise üzerimize düşen en önemli görevdir. Ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık günlerde, görevlerimizi yerine getirmek için durmadan çalışacağız. Türkiye’nin bağımsızlığını ve geleceğini önemseyen tüm yurttaşları bizimle bu yolda yürümeye davet ediyoruz” dedi.
BARIŞ DOSTER DE KATILACAK
Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Barış Doster ve Cumhuriyet.com.tr Haber Müdür M. Birol Güger'in de aralarında bulunduğu altı konuşmacı Çalıştay boyunca konferanslar verecek. Konferans verecek diğer katılımcılar ise Abdullah Berk Akkaş, Hacı Bayram Kaçmazoğlu ve Ali Duman.
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