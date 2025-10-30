Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğu'da sıcaklıklar sıfırın altında: Palandöken'de kar sürprizi

Doğu'da sıcaklıklar sıfırın altında: Palandöken'de kar sürprizi

30.10.2025 14:01:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Doğu'da sıcaklıklar sıfırın altında: Palandöken'de kar sürprizi

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, Erzurum ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Palandöken'e çıkanlar kar sürprizi ile karşılaşırken, bölgede dün gece en düşük sıcaklık eksi 4.4 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.

Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu'nun birçok kentinde, dün sağanak etkili oldu. Kent merkezlerinde aralıklarla yağmur sürerken, yüksek kesimlerde yağış yerini kara bıraktı. 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nda yoğun kar ve tipi etkili olurken, Palandöken'e çıkanlar, kar sürprizi ile karşılaştı.

Image

Kars'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düştüğü kent merkezinde sürücüler, araçlarının üzerini battaniyelerle örttü.

BÖLGEDE SICAKLIK DEĞERLERİ

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, dün gece en düşük sıcaklık eksi 4.4 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü. Diğer yerleşim noktalarında da en düşük sıcaklıklar şöyle:

"Ardahan: -0,4, Damal -3,6, Göle -4,4, Hanak -3,5, Posof -1,8, Çıldır -2,9

Ağrı: -0,1, Patnos -0,9, Taşlıçay -0,6

Erzincan Otlukbeli -0,6, Refahiye -1,2, Tercan 0

Erzurum: Aziziye -1,9, Aşkale -1,3, Horasan 0,6, Hınıs -1,2, Karayazı -1,5, Karaçoban -1,9, Köprüköy -0,6, Tekman -2,9, Yakutiye -2,3, Çat -0,4, Şenkaya -0,6

Kars: -2,4, Akyaka -1,3, Sarıkamış -3, Selim -3,1,

Muş Bulanık -0,2, Malazgirt 0,1, Varto -0,6." 

Image

AĞRI DAĞI KARLA KAPLANDI

Doğu'da sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Ağrı ve Iğdır sınırındaki Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı'nın zirvesine ilk kar, 12 Eylül'de düştü. Sadece zirvesi karla kaplanan Ağrı Dağı, dün etkili olan yağıştan sonra tamamen beyaza büründü.

İlgili Konular: #palandöken #kar yağışı