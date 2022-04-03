Doğu Ekspresi'ne kaya engeli
Kars Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'nin yolculuğu raylara düşen kaya nedeniyle aksadı. Raylara düşen kayayı yolcular kaldırdı.
Kars Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi dağlardan koparak raylara düşen kaya yüzünden aksadı. Rayların üzerine düşen kayayı trenin makinistinin erken görmesi olabilecek bir kazanın da önüne geçmiş oldu.
KAZA SON ANDA ÖNLENDİ
Kars Tren Garı’ndan sabah saat 08.00’de hareket eden Doğu Ekspresi ana hat raylarına düşen kayaların yolu kapatması sebebiyle yolculuğuna bir süre ara verdi. Kars’ın Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkiinde tren raylarına havaların ısınmasıyla birlikte dağdan kopan kaya düştü. Seyir halindeki Doğu Ekspresi’nin makinistinin dikkatli olması ve son anda treni durdurması olabilecek bir kazanın da önüne geçti.
1,5 SAAT RÖTAR YAPTI
Rayların üzerine düşen kayadan dolayı tren bir süre beklerken vagonlardan inen yolcular bir süre kayayı rayların üzerinde kaldırmak istedi. Bunda başarılı olamayan yolcular makinistin trene bağladı halatı kayaya bağlayarak çekmesiyle, kata raylardan kaldırıldı.
Daha sonra vagonlara binen yolcular yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Doğu Ekspresi hattına düşen kayadan dolayı tren yaklaşık 1,5 saat rötar yaptı.
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