Doğu Ekspresi'ne kaya engeli: Seferler aksadı
Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerinde aksamalara neden oldu.
Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak demir yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sarıkamış ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Topdağı'ndan kopan kaya parçaları tren raylarına düştü.
Gürcistan'dan Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu kullanarak geldiği Kars'tan hareket eden tren, Topdağı mevkisinde yola düşen kaya parçalarına çarptı. Trende hasar oluşurken seferler durduruldu.
Hasarın oluştuğu yük treni, Sarıkamış Tren İstasyonu'na çekildi. TCDD görevlilerince raylardaki taşların temizlenmesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treni de 2 saat gecikmeyle hareket etti.
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