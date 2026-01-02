Doğu Karadeniz'de kar esareti: Bin 330 yerleşim yerinin yolu kapandı

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 521, Gümüşhane'de 182, Trabzon'da 286, Rize'de 206, Artvin'de 49, Bayburt'ta 86 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

Bu arada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Bayburt genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

6 ilin valiliğince yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayıldığı belirtildi.