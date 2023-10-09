Doğu kesimlerde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak tedbirlerinizi alın!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 18:02

Güncelleme: 09.10.2023 - 18:02

Meteoroloji Uyarıyor - 10 Ekim 2023 Salı günü, Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın ve Mardin'in doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışlar, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara neden olabilir. Bu sebeple, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.





Ayrıca, Erzurum, Ağrı, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yarın (10 Ekim 2023 Salı) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde ise hamleli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.





Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışların 11 Ekim 2023 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtiyor. Ancak, halkın güvenliği açısından bu süre zarfında gerekli önlemlerin alınması ve hava durumu raporlarının takip edilmesi önemlidir.





Öte yandan, 09 Ekim 2023 Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği için vatandaşlarımızın bu duruma karşı da dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulanmaktadır.