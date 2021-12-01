Doğu Perinçek Yozgat'ta protesto edildi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yozgat’ta bir kişi tarafından Çin'in Doğu Türkistan politikasına tepki gösteren maske ile protesto edildi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde partisi tarafından düzenlenen 'Boğazlıyan Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı.
Perinçek konuştuğu sırada yüzünde maske ile salona girip oturan Yusuf Emre Budak, tek kişilik protesto gerçekleştirdi. Yüzünde, Çin’in Doğu Türkistan politikasına tepki olarak bir maske bulunan protestocu ile partililer arasında tartışma yaşandı. Protestocu, polis tarafından salondan çıkartıldı.
Yunus Emre Budak, Doğu Türkistan’ın yalnız olmadığını göstermek için eylemi gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Sayın Doğu Perinçek ilçemizde bulunan bir toplantıya katıldı. Ayın Doğu Perinçek önceki konuşmalarında Doğu Türkistan Türklerinin mücadelelerine terörist yaftası vurmaya kalktı. Bir Türk olarak bundan rahatsızlık duydum. Bu rahatsızlığımı dile getirmek için Doğu Türkistan’daki zulmü dile getirmek istedim. Sayın Perinçek de onlara 'terörist' dediğini kabul etti, ben de toplantıyı terk ettim. Amacımız Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermektir” şeklinde konuştu.
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