Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kar esareti: 7 kentteki bin 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı ve tipi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kentlerde günlük yaşam olumsuz etkiledi.

Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl ve Bitlis’te yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında 12 ilçede toplam 914,5 kilometrelik yolu ulaşıma açtı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır’da kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında kent genelinde 17 ilçede çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar sonucu Kulp’ta 227, Lice’de 150, Çınar’da 103, Hani’de 85, Ergani’de 82,5 Bağlar’da 72,5, Çüngüş’te 64, Silvan’da 58, Bismil’de 35,3 Kayapınar’da 22, Yenişehir’de 10,7 Çermik’te 4,5 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelindeki 181 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilerek, "92 personel ve 70’in üzerinde iş makinesiyle kapalı olan köylerimizin yollarının açılması için 7/24 esasına göre çalışmalar aralıksız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

HAKKARİ

Kar yağışının aralıksız devam ettiği Hakkari’de 90 köy ve 191 mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarında zorlu arazi ve havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

SİİRT

Yoğun kar yağışı alan kentlerinden Siirt'te de 221 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 35, Eruh'ta 59, Şirvan'da 58, Pervari'de 40, Kurtalan'da 13, Baykan'da 10 ve Tillo'da 6 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

ELAZIĞ

Elazığ’da ise kent merkezine bağı 3, Arıcak'ta 1, Baskil'de 1, Maden'de 6, Karakoçan'da 40, Kovancılar'da 22, Palu'da 10 ve Sivrice'de 5 köye ulaşım sağlanamıyor. Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin 88 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde iki gündür etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 5, ilçelerden Beytüşşebap'ta 11 ve Uludere'de kapanan 7 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyor.

BATMAN

Batman İl Özel İdaresi’nce yapılan duyuruda, merkeze bağlı 1, ilçelerden Beşiri'de 62, Gercüş'te 39, Hasankeyf'te 6, Kozluk'ta 140, Sason'da 91 yerleşim yerine ulaşım sağlanmadığı ifade edildi. Duyuruda, ekiplerin 339 yerleşim yerine ulaşım sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

BİNGÖL

Kar yağışı ve tipi nedeniyle 75 yerleşimi yerinin ulaşıma kapandığı Bingöl'de ise 110 personel ve 53 araçla çalışmalara devam ediliyor.