Doğubayazıt'ta sağanak sele neden oldu... Araziler ve evler su altında kaldı!

Ağrı Doğubayazıt'ta sağanak yağış hayat olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası meydana gelen selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi suyla doldu.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:05
Doğubayazıt'ta sağanak sele neden oldu... Araziler ve evler su altında kaldı!
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde su baskınlarına neden oldu. 

Köylerdeki derelerin taşmasıyla çok sayıda ev ve ahırın yanı sıra tarım arazileri de su altında kaldı.  

Sel yaşanan köylerde DSİ ekipleri, çalışma başlattı.


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