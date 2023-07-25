Doğubayazıt'ta sağanak sele neden oldu... Araziler ve evler su altında kaldı!
Ağrı Doğubayazıt'ta sağanak yağış hayat olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası meydana gelen selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi suyla doldu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde su baskınlarına neden oldu.
Köylerdeki derelerin taşmasıyla çok sayıda ev ve ahırın yanı sıra tarım arazileri de su altında kaldı.
Sel yaşanan köylerde DSİ ekipleri, çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabine'den ek zam kararı çıktı
- Çevre illerden de hissedildi
- 100 binlik ordu harekete geçti mi?
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- 'Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız!'
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- 'Bunun ardından daha büyük deprem gelirse...'
- Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Hakkımı helal etmiyorum