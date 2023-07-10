Fatsa'da sel felaketi! Kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Fatsa'da meydana gelen selde 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 kişinin kaybolması üzerine olay yerine 1 ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmadığını kaydeden Koca, Fatsa halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
ORDU FATSA’DA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2023
İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi…
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