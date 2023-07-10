Fatsa'da sel felaketi! Kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Fatsa'da meydana gelen selde 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 22:11
Fatsa'da sel felaketi! Kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 kişinin kaybolması üzerine olay yerine 1 ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmadığını kaydeden Koca, Fatsa halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.


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