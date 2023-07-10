Fahrettin Koca'dan sel felaketine ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:03

Güncelleme: 10.07.2023 - 17:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bartın ve Zonguldak'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle acil sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Koca, ayrıca 112 birimleri ve UMKE ekipleriyle hastanelere 68 vakanın nakil olduğunu bildirdi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Koca Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Selden etkilenen Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle sahada sel felaketi ile ilgili acil sağlık ihtiyaçları karşılanmış, ayrıca 112 birimleri ve UMKE ekipleri ile hastanelere 68 vaka nakil olmuştur. Hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2’sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir. Bartın’a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Zonguldak'ta selden etkilenen Devrek Devlet Hastanesi acil servisi kısa bir aradan sonra hizmet vermeye başladı. Başvurular arasında selden etkilenmiş hastamız bulunmuyor.

"SINIRLI SAYIDA HASTA BAŞVURMUŞ"

Gökçebey ilçesinde su baskını sebebiyle kurulan acil müdahale ünitesine sınırlı sayıda hasta başvurmuş, bunlar arasında selden etkilenme nedeniyle acil müdahale ünitemize başvuran hasta olmamıştır. 1 hasta ise KOAH nedeniyle sevk edilmiştir. Zonguldak’a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."