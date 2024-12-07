Doğubayazıt’taki şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı
Doğubayazıt’ta asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir kişinin üzerinde ve eşyalarında 400 gram metamfetamin, hassas terazi, tüfek ve fişek ele geçirildi.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişi durduruldu. Yapılan aramada, 400 gram metamfetamin uyuşturucu madde, hassas terazi, yivsiz av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
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