Doğubayazıt’taki şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:58

Güncelleme: 07.12.2024 - 16:58

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişi durduruldu. Yapılan aramada, 400 gram metamfetamin uyuşturucu madde, hassas terazi, yivsiz av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.