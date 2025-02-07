Doğu'da kar esareti... 3 ilde 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:06

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:06

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 336 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 28, Kars'ta ise 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.