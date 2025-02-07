Van'da 'kar' esareti: 81 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van'ın kırsal ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Van kırsalında etkili olan kar yağışı sonrası 81 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Kar ve tipi nedeniyle Başkale ilçesinde 13, Çaldıran'da 1, Gürpınar'da 55, İpekyolu'nda 3, Erciş'te 7 ve Özalp'ta 2 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ULAŞTI
Büyükşehir Belediyesi kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma yürütürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Etiketler: #yerleşim yeri
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