Doğum günü için pastaneye gidiyorlardı... Otomobil ile polis aracı çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
Denizli’de polis ekip aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada doğum günü için pastaneye giden aileden 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi’nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 M 5796 plakalı otomobil seyir halindeyken, kavşakta 20 A 5442 plakalı polis ekip otosu ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücüsü ise otomobilden dışarıya fırladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 1’i çocuk 4 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ekip aracının personel değişimi için gittiği öğrenilirken, çarpıştığı otomobildeki ailenin ise doğum günü olan çocukları için pastaneden pasta aldıkları ve evlerine gittiği ifade edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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