Doğum günü için pastaneye gidiyorlardı... Otomobil ile polis aracı çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Denizli’de polis ekip aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada doğum günü için pastaneye giden aileden 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Doğum günü için pastaneye gidiyorlardı... Otomobil ile polis aracı çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 08:59

Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi’nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 M 5796 plakalı otomobil seyir halindeyken, kavşakta 20 A 5442 plakalı polis ekip otosu ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücüsü ise otomobilden dışarıya fırladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 1’i çocuk 4 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ekip aracının personel değişimi için gittiği öğrenilirken, çarpıştığı otomobildeki ailenin ise doğum günü olan çocukları için pastaneden pasta aldıkları ve evlerine gittiği ifade edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #polis #Denizli

İlgili Haberler

Balıkesir'den renkli görüntüler: Çocuklar, devriye gezen polis ekipleriyle kar topu oynadı

Balıkesir'den renkli görüntüler: Çocuklar, devriye gezen polis ekipleriyle kar topu oynadı
Polis ve jandarmadan ortak operasyon... İskenderun’da hırsızlık şebekesi çökertildi: 4 gözaltı

Polis ve jandarmadan ortak operasyon... İskenderun’da hırsızlık şebekesi çökertildi: 4 gözaltı
Bursa'da film gibi anlar: Polisten kaçmak için 3. kattan atladı, 2 ayağını birden kırdı

Bursa'da film gibi anlar: Polisten kaçmak için 3. kattan atladı, 2 ayağını birden kırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler