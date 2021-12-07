Doğum günü ‘meşalesi’ elinde patladı
Malatya’da doğum gününü kutlayan 17 yaşındaki gencin elinde ‘meşale’ patladı. Patlama sonucu yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derme sokak içerisinde arkadaş grubuyla doğum günü kutlaması yapan 17 yaşındaki U.Ö. bu sırada ‘meşale’ yaktı. Meşalenin ateşlenmesiyle birlikte elinde patlama meydana gelen genç neye uğradığını şaşırırken, sağ eli kanlar içerisinde kaldı. Kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan genç daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler patlayan meşaleyle birlikte çok sayıda kan izine rastladı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
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