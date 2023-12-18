Doğum günü partisinde faciadan dönüldü: Bursa'da bir kafenin asma tavanı çöktü!

Bursa’da bir kafede içerisinde doğum günü partisi verilirken asma tavan çöktü. Şans eseri yaşanan olayda yaralanan olmazken içeridekiler korkuyla dışarıya kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 07:30
Doğum günü partisinde faciadan dönüldü: Bursa'da bir kafenin asma tavanı çöktü!
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Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi 258. Sokak üzerinde; içerisinde doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çökmeye başlayınca içeridekiler kendilerini dışarıya attı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşanan olayda yaralanan olmazken kafede maddi hasar meydana geldi.


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