Çanakkale'deki 'Kafes 18' operasyonu: 1 tutuklama
Türkiye genelinde 37 ilde suç örgütlerine yönelik yapılan Kafes-18 Operasyonu'nun Çanakkale ayağında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 ilde suç örgütlerine yönelik yapılan 'Kafes-18 Operasyonu'nun Çanakkale ayağında, 12 Aralık'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'Suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde tefecilik', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından M.T., D.T., M.B. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP adayları tek tek açıkladı!
- Erdoğan’ın yanındaki büyükelçinin sırrı
- İşte kulislerde konuşulan o liste...
- Kar yağışı geliyor!
- Cumhur'da Hamza Dağ öne çıktı
- Fatih Terim'e teknik inceleme!
- Bahçeli'den Erdoğan'a 'jest'
- Faruk Koca ve Ankaragücü'nün cezası belli oldu!
- Özlem Zengin'e 'başsağlığı' tepkisi
- ‘Allah’ın gazabı’