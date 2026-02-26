Doğum gününü kutladı: Bahçeli'den Erdoğan'a 72 adet gül

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Bahçeli’nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yaşını tebrik ederek kendisine özel bir tablo takdim ettiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gül’den oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir."

72 ADET GÜL TAKDİM EDİLDİ

Bahçeli, Erdoğan’ın 72. yaşına ithafen ayrıca 72 adet gülden oluşan bir buketi de tebrikleri ile birlikte sundu.