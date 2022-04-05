Doğum sancısı çeken kedi aile sağlığı merkezine geldi, doğum yaptı
Karaman'da doğum sancısı çeken hamile bir kedi, aile sağlığı merkezine girdi. Miyavlayan kedinin doğum yapacağını anlayan sağlık çalışanlarının yaptığı müdahale sayesinde 4 yavru dünyaya geldi.
Karaman’da hamile bir kedi, gittiği aile sağlığı merkezinde hemşirelerin müdahalesiyle doğum yaptı.
Olay, dün sabah saatlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde bulunan 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı. Hamile olan ve doğum sancısı çeken sokak kedisi, aile sağlığı merkezinin kapısına geldi.
Burada bir süre miyavlayan kedi daha sonra sağlık merkezinin içerisine girdi. Hemşire ve doktorlar kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayarak onu hemen boş bir odaya alarak müdahale etti.
Ebe ve hemşireler tarafından yapılan müdahale sonrasında anne kedi, 4 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birisi ise nefes almadığını fark eden ebenin yaptığı müdahale ile hayata tutundu.
"ANNE VE YAVRULARIN SAĞLIK DURUMU İYİ"
Kedinin bu davranışından çok etkilendiğini söyleyen Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ulu, sağlık merkezinin koridorunda bir anda inleyen kedi sesi duyduk. Bunun üzerine hemşire ve ebe hanımlarla birlikte baktığımızda karnı şiş bir kedi vardı. Kedinin doğum yapacağını anlayan arkadaşlar hemen onu arka odaya alarak doğumunu yaptırdılar. Şu anda yavruları ile birlikte mutlu. Kediyi şimdi yerinden de kaldıramıyoruz, yavrularının alınacağını zannediyor. Şu an anne ve yavruların genel sağlık durumu gayet iyi" dedi.
Anne kediye doğumu sırasında müdahale eden hemşire Tuğba Yaman ise, “Sabah kapımıza gelen bu kedinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladık. Belli ki hamileydi. Odamıza aldık ve doğumuna yardımcı olduk. 4 tane güzel yavru kedimiz oldu” ifadelerini kullandı.
"DOĞDUĞUNDA NEFES ALMIYORDU"
İlk yavrulardan birinin nefes alamadığı ve kalp masajı ile hayata dönmesine yardımcı olduğunu ifade eden ebe Betül Yılmaz da, “İlk doğan yavrumuz doğduğunda nefes almıyordu. Ben de kalp masajı yaparak hayata tutunmasına yardımcı oldum” şeklinde konuştu.
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