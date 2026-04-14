Doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atmıştı... 19 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Kocaeli’de 2007 yılında çöp konteynerinde göbek bağı boğazına dolanmış halde ölü bulunan bebeğe ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayın faili olduğu belirlenen anne Emine N.Ö., 18 yıl sonra yakalanarak ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmit’te 27 Mayıs 2007’de meydana gelen olayda bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak kimliği tespit edilen kadın, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. DNA eşleşmesi sonrası tutuklanan sanık, “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Mahkemede savunma yapan Emine N.Ö., hamile olduğunun farkında olmadığını öne sürerek, olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: “Şiddetli karın ağrısı ile tuvalete gittim, aşırı kanama oldu. Katı bir cisim düştü, bebeğin kafasını görünce bayıldım. Ayıldığımda kucağımdaydı ve kaskatıydı. Ağladığını duymadım.”

Sanık, bebeğin boğazındaki kordonu görmediğini ve yaşananları net hatırlamadığını belirtirken, psikolojik sorunlar yaşadığını ve o dönemde ilaç kullandığını ifade ederek tahliyesini talep etti.

Duruşmada söz alan kayyım avukat ise Adli Tıp Kurumu raporuna dikkat çekerek bebeğin sağ doğduğunu ve sonradan hayatını kaybettiğini belirtti. Bebeğin boğazına kordonun üç kez dolandığını vurgulayan avukat, bunun sanık tarafından yapılmış olabileceğini savundu.

Sanık müdafii ise müvekkilinin doğum sırasında bayıldığını, olayın bilinçli bir eylem olmadığını öne sürerek, “Müvekkilimin yaptığı tek şey bebeği çöpe atmaktır, öldürmemiştir” dedi.

Tanıklar da sanığın hamileliğine dair herhangi bir belirti fark etmediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın geçmişe dönük sağlık kayıtlarının incelenmesine ve akıl sağlığı değerlendirmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verirken, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.