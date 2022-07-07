Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından sağlıkçılar ayağa kalktı!

Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu. Sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:55
Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından sağlıkçılar ayağa kalktı!
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Sağlık Bakanlığı, şiddetin önlenmesi için defalarca çağrı yapan sağlıkçılara kulaklarını tıkarken dün, Konya'da doktor Ekrem Karakaya, hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürüldü. Saldırgan aynı tabancayla hayatına son verdi. 

Saldırganın bir ay önce ameliyat edilen annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu öne sürüldü. Türkiye Tabipleri Birliği (TTB), "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)REV'deyiz!" boykot çağrısında bulundu. Sağlıkçılar birçok hastanede iş bıraktı. 

İşte o görüntüler:

 


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