Doktor evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

19.08.2025 19:17:00
İHA
İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya’dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Savcının incelemesinin ardından Kaya’nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından doktorun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Uşak’a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

