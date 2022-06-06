Doktor hatasına binlerce liralık dava: İmplant için gitti felç kaldı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:40

Tekirdağ’da 57 yaşındaki S.A., 18 Kasım 2019 günü implant tedavisi için diş hekimi D.N.’nin kliniğine gitti.

Klinikte implant tedavisine başlayan S.A.’ya mart ayında implant yapıldı. İddiaya göre implant işlemi başarısız olunca S.A.’nın ağzına yeni dişler takıldı.

İmplant uygulamasının yeniden tamamlanmasının ardından bu defa daha büyük ve telafi edilemeyecek zararlar ortaya çıktı. İkinci kez yapılan yanlış uygulama sonucunda S.A.’nın ağız bölgesi felç oldu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, ilk operasyondan itibaren büyük sağlık problemlerine yol açan uygulamanın tıbbi standartlara uygun olarak gerçekleşmediğini dava dilekçesinde belirten S.A.’nın avukatı, “Hekimin tıbbi standartlara uymayarak gerçekleştirdiği implant işlemi, hukuka aykırı davranışı, ortaya çıkan özeni göstermemesi nedeniyle kusurunu, meydana gelen felç hali ile implant işleminin uygulanması arasındaki doğrudan ilişki illiyet bağını açıkça kanıtlamaktadır” dedi.

'MANEVİ VARLIĞI ZEDELENDİ'

Mağdur S.A.’nın davalı diş hekimine yanlış hekim uygulaması (tıbbi malpraktis) ile yapılan Implant Uygulaması için 17 bin 500 bin lira ödediğinin anlatıldığı dilekçede, “Olayın manevi boyutunun ne kadar ciddi olduğunun söylenmesine dahi gerek yoktur. S.A., yanlış operasyon sebebiyle yaşadığı acıların yanında, işlem bittikten sonra kalıcı felç hali yaşamıştır. Böyle bir durumun kişinin üzerinde yaratacağı elem, üzüntü ve psikolojik sıkıntıların da telafisi çok güç olacaktır. S.A., özel yaşamını dahi devam ettiremeyecek duruma gelmiş, iş ve aile ilişkilerinde yoğun sıkıntılar yaşamış ve manevi varlığı son derece zedelenmiştir. Bu nedenle 17 bin 500 lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminatın davalı diş hekiminden tahsilini istiyoruz” denildi.